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Augsburger Panther | Niederlage in Ingolstadt besiegelt Saisonende

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Die Augsburger Panther haben die Playoffs in der PENNY DEL endgültig verpasst. Am vorletzten Spieltag unterlag der AEV beim ERC Ingolstadt mit 4:7 und kann damit nicht mehr unter die ersten zehn Teams der Tabelle rutschen. Die Augsburger werden die Saison auf Platz elf beenden.

Die Gastgeber starteten stark und gingen durch Riley Barber früh in Führung. Ingolstadt nutzte seine Chancen konsequent und baute den Vorsprung zwischenzeitlich auf 4:0 aus. Augsburg hielt zwar kämpferisch dagegen, ließ jedoch einige gute Möglichkeiten ungenutzt.

Panther kämpfen sich zurück

Im weiteren Verlauf verkürzten Christian Hanke, Cody Kunyk, Alexandre Grenier und Moritz Wirth für den AEV. Kurzzeitig kam noch einmal Spannung auf, doch ein Treffer ins leere Tor entschied die Partie endgültig zugunsten der Ingolstädter.

Letztes Saisonspiel am Sonntag

Für die Panther endet die Spielzeit nun am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Wolfsburg. Spielbeginn im Curt-Frenzel-Stadion ist um 14 Uhr.

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