Augsburger UNESCO Welterbe-Büro erhält neue Leitung

Am 01. Juni 2023 hat Frau Dipl.-Ing. Alexandra Lotz, M. A., M. Sc. die Leitung des Welterbe-Büros der Stadt Augsburg übernommen. Im Rahmen einer Pressekonferenz am 06. Juni im Welterbe Info-Zentrum am Rathausplatz hat sich die gebürtige Wiesbadenerin vorgestellt. Jürgen K. Enninger, Referent für Kultur, Welterbe und Sport, sowie die städtische Welterbe-Koordinatorin Antonia Hager gaben zuvor einen Überblick zu den aktuellen Tätigkeiten und laufenden Projekten in Sachen UNESCO-Welterbe.



„Augsburg wird von anderen Welterbestätten beneidet““



In Augsburg gebe es mit dem Welterbe-Büro und Info-Zentrum Bedingungen, um die Augsburg von anderen Welterbestätten beneidet werde, so die neue Leiterin.

Alexandra Lotz studierte Innenarchitektur, Denkmalpflege und Welterbe-Management. Sie war sowohl in der Ausbildung als auch beruflich international im Kontext von Welterbe, Denkmalschutz und Kulturerbe tätig. Zuletzt arbeitete sie als Welterbe-Referentin am Landesamt für Denkmalpflege in Sachsen- Anhalt. Sie freue sich nun darauf, von Augsburg aus ihre Begeisterung für das Welterbe mit anderen zu teilen, und sich dem wichtigen Thema Wasser widmen zu dürfen.



„In Bezug auf das Welterbe sind eine ganzheitliche Sicht und globale Perspektiven wichtig!“, erklärt Jürgen K. Enninger, Referent für Kultur, Welterbe und Sport der Stadt Augsburg. „Ich bin mir sicher, dass Augsburg von Frau Lotz‘ langjähriger Erfahrung, ihren nationalen und internationalen Netzwerken stark profitieren wird – und nicht zuletzt von ihrer Leidenschaft für die Sache, der Neugier und Offenheit, mit der ich sie kennengelernt habe. Ich wünsche Alexandra Lotz alles Gute für den Start und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit!“, so Enninger weiter.



Alexandra Lotz leitet mit Welterbe-Büro und Info-Zentrum ein Team von zehn Mitarbeitenden. Sie vertritt die Arbeit des Büros nach außen und ist

Ansprechpartnerin für die Belange des Welterbes. Zu ihren ersten Aufgaben wird es gehören, sich in die bereits bestehenden Projekte einzuarbeiten, wie zum Beispiel das völlig neuartige, digitale Lernprojekt für Grund- und Sekundarschüler*innen zum Thema Wasser. Die UNESCO hat „Wasser“ zu einem ihrer wichtigsten Hauptthemen erklärt. Augsburg soll mit dem Bildungswerkzeug als Pilotstadt und Beispiel für die weltweit 1154 Welterbestätten dienen und erproben, wie der UNESCO-Bildungsauftrag zeitgemäß digital umgesetzt werden kann.



Welterbe eint: Stadtgesellschaft mit allen Facetten berücksichtigen



„Das übergeordnete Ziel meiner Arbeit ist die Weiterentwicklung des Augsburger Welterbes. Das Wassermanagement-System und seine Bedeutung sollen noch besser erlebbar werden, für die Stadtgesellschaft, für Gäste und für Fachpublikum, auf nationaler und internationaler Ebene.“, erklärt Alexandra Lotz „Es gilt, die Stadtgesellschaft in all ihren Facetten zu berücksichtigen und Angebote für die verschiedenen Altersgruppen und sozialen Milieus, für Einheimische und Zugezogene zu machen. Welterbe eint! Und Augsburg verfügt mit dem Welterbe-Büro und dem Info-Zentrum über ideale Voraussetzungen, um das Thema „Welterbe“ mit Leben zu füllen.“, so Lotz weiter.



Wie Jürgen K. Enninger und Welterbe-Koordinatorin Antonia Hager berichten, engagiert sich Augsburg derzeit gemeinsam mit den sechs anderen deutschen Welterbestätten der Industriekultur und ERIH (Europäische Route der Industriekultur) für die Einrichtung einer Bundesstiftung für Industriekultur und damit für die Unterstützung vom Bund (siehe zusätzliche Informationen) – eines der Projekte, in das Alexandra Lotz jetzt einsteigen wird.



Welterbe erleben: analog, digital, real oder virtuell



Ganz konkrete Ereignisse in Augsburg sind in diesem Sommer die Errichtung und Einweihung der Informationstafeln an den Welterbe-Objekten sowie das internationale „Water & Sound Festival“, das im Juli und August hochkarätige Weltmusik mit einem informativen Begleitprogramm kombiniert und für die globale Bedeutung der Ressource Wasser sensibilisiert. Das Welterbe-Büro ist Kooperationspartner des Festivals. (Veranstalter: Kulturamt der Stadt Augsburg, Künstlerischer Leiter: Girisha Fernando, Programmvorstellung am 13. Juni 2023)



Ausführliche Informationen zum Augsburger UNESCO-Welterbe und wie man es analog, digital, real oder virtuell entdecken kann, gibt es über die Webseite wassersystem-augsburg.de oder im Welterbe Info-Zentrum am Rathausplatz.