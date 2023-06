„Lebe deinen Traum“ | Das Gersthofer Ballonmusical in der Stadthalle

Am 8. und 9. Juli 2023 wird das Gersthofer Ballonmusical »LEBE DEINEN TRAUM« in der Stadthalle aufgeführt. Das Musical entstand durch eine gemeinsame Idee von Susi Kraus, Sing- und Musikschule Gersthofen, und Dagmar Walter, Stadt Gersthofen, die die Geschichte der Ballonfahrt in Gersthofen und Augsburg einmal in diesem Format präsentieren wollten.

„Entstanden ist das Musical in Kurzform zum 50. Geburtstag der Stadt Gersthofen. Nun wird es zum 20-jährigen Jubiläum der Stadtbibliothek und des Ballonmuseums in voller Länge aufgeführt“, freut sich Susi Kraus. „Das Musical erzählt die wahre Geschichte der Ballonfahrt in Gersthofen und Augsburg mit einem riesigen Orchester, Chören und fantastischen Solo-Sänger:innen der Sing- und Musikschule Gersthofen und dem Ballett der Tanzschule DanceCenter No1“, erklärt Susi Kraus weiter. „Im Stück werden bekannte Musicalmelodien aufgegriffen. Zudem werden wunderbare, historische Kostüme präsentiert“, ergänzt Dagmar Walter.

Im Gersthofer Ballonmusical – Lebe deinen Traum! erzählt ein Großvater seinem Enkelkind die faszinierende Geschichte der Luftfahrt in Augsburg, Gersthofen und der Region in drei Zeitabschnitten. Angefangen bei den ersten Flugversuchen von Salomon Idler um 1659. Der Schuster, Flugpionier, Tüftler, Schauspieler und Träumer – machte von sich reden, indem er mit selbstgebauten Flügeln vom Augsburger Perlachturm herabfliegen wollte. Mehr als 100 Jahre später kam mit Joseph Karl Maximilian Freiherr von Lütgendorf der nächste aufstrebende Flugpionier nach Augsburg. Dieser wollte sich Ruhm und Reichtum durch die Ballonfahrt mit einem Gasballon verdienen. Am 5. Juni 1811 konnte dann aber Madame Bittorf einen erfolgreichen Start für sich verbuchen. Sie fuhr mit einem Papierballon vom Roten Tor ab und landete 17 Minuten später zwischen Neusäß und Täfertingen. Salomon Idler, Joseph Karl Maximilian Freiherr von Lütgendorf und Madame Bittorf lebten Ihren Traum vom Ballonfahren. Träumen auch Sie am 8. und 9. Juli 2023 in der Stadthalle Gersthofen mit 100 ehrenamtlichen Mitwirkenden und freuen Sie sich auf einen spannenden Abend!

LEBE DEINEN TRAUM • Das Gersthofer Ballonmusical

Samstag, 8. Juli 2023, 19.30 Uhr und Sonntag, 9. Juli 2023, 18.30 Uhr

Stadthalle Gersthofen

Eintritt: 10 Euro

Tickets erhältlich an der Vorverkaufsstelle der Stadtbibliothek Gersthofen, telefonisch unter 0821 – 24 91 550 oder online www.stadthalle-gersthofen.de