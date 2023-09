Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.09.2023

Göggingen – Unbekannter Zeuge gesucht

Am vergangenen Samstag (02.09.2023) zeigte ein bislang unbekannter Zeuge Zivilcourage in der Bürgermeister-Ulrich-Straße nach einem Fußballspiel. Die Polizei sucht nun diesen Zeugen.

Gegen 15.00 Uhr verließ ein 67-Jähriger die Straßenbahn an der Stadionhaltestelle. Hierbei beobachtete der bislang unbekannte Zeuge offenbar einen 42-jährigen Tatverdächtigen dabei, wie er das Handy des 67-Jährigen aus dessen Hosentaschen entwendete. Der bislang unbekannte Zeuge nahm dem 42-Jährigen das Handy wohl ab, gab es dem 67-Jährigen zurück und machte ihn auf den Diebstahl durch den 42-Jährigen aufmerksam. Der 42-Jährige, der zunächst flüchtete, konnte wenig später durch Mitarbeiter des Ordnungsdienstes bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden. Ein tolles Beispiel für Zivilcourage!

Die Polizei ermittelt nun wegen Taschendiebstahls gegen den 42-jährigen Tatverdächtigen und sucht in diesem Zuge den bislang unbekannten Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

Oberhausen – Tablet von Baustelle entwendet

Am vergangenen Montag (04.09.2023) gegen 16.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein Arbeitstablett von einer Baustelle in der Donauwörther Straße, als ein Mitarbeiter Arbeiten mit dem Bagger ausführte.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen – Fußgänger und Bus

Am gestrigen Mittwoch (06.09.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 48-jährigen Fußgänger und einem Linienbus am Helmut-Haller-Platz. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 08.45 Uhr überquerte der 48-Jährige offenbar unvermittelt die Straße und übersah dabei den heranfahrenden Linienbus. Durch eine Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Im Linienbus selbst jedoch verletzten sich bei der Bremsung zwei Personen leicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Autos beschädigt

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (05.09.2023), 19.00 Uhr bis Mittwoch (06.09.2023), 08.30 Uhr verkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein geparktes Auto in der Humboldtstraße.

Hochzoll – Im Zeitraum von Dienstag (05.09.2023), 18.00 Uhr bis Mittwoch (06.09.2023), 11.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Reifen eines geparkten Autos in der Watzmannstraße. Außerdem entwendeten der oder die bislang unbekannten Täter beide Kennzeichen des Autos.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Bargeld aus Gaststätte entwendet

Am gestrigen Mittwoch (06.09.2023), gegen 22.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Gast Bargeld aus einer Gaststätte in der Waterloostraße. Der Gastwirt bemerkte den Diebstahl und verständigte die Polizei. Trotz sofortiger Fahndung konnte der bislang Unbekannte nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Rote Ampel ignoriert

Am heutigen Donnerstag (07.09.2023) missachtete ein 44-Jähriger offenbar eine rote Ampel und verursachte einen Unfall in der Mühlhauser Straße. Ein 20-jähriger Autofahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 00.15 Uhr war der 20-Jähriger auf der Mühlhauser Straße in stadteinwärtige Richtung unterwegs. An der Kreuzung Am Forellenbach missachtete er offenbar die rote Ampel und kollidierte mit dem 20-Jährigen.

Vor Eintreffen der Polizeistreife montierte der 44-Jährige eines seiner Kennzeichen ab und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Er konnte noch im Nahbereich durch die Polizeistreife gestoppt werden. Die Beamten stellten anschließend den Führerschein des Mannes sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 44-Jährigen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Innenstadt – Überholmanöver führt zu Unfall – Zeugen gesucht

Am gestrigen Mittwoch (06.09.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 54-jährigem Opel-Fahrer und zwei weiteren Autofahrern auf der Friedberger Straße. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 18.00 Uhr fuhr der 54-Jährige auf der Friedberger Straße in stadteinwärtige Richtung. Hierbei setzte er auf Höhe des Schwabencenters im Gegenverkehr zum Überholen an. Eine 52-jährige Fiat-Fahrerin und eine 44-jährige Skoda-Fahrerin waren zu diesem Zeitpunkt in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Sie bremsten aufgrund des Überholmanövers bis zum Stillstand ab. Anschließend kollidierte der 54-Jährige mit dem Fiat der 52-Jährigen, der dann wiederrum auf den Skoda geschoben wurde. Hierbei erlitt die 52-Jährige sowie der 54-Jährige Unfallverursacher leichte Verletzungen.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang und bittet um Zeugenhinweise, wer den Unfall beobachtet hat und wer Angaben zum Fahrverhalten des Opel-Fahrers machen kann. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.