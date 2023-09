FC Bayern-Serie zum Champions League-Sieg in Wembley läuft bei Prime

Der FC Bayern München hat anlässlich des 10-jährigen Jubiläums seines Champions League-Siegs von Wembley gegen Borussia Dortmund eine eigene Dokumentation produziert, die ab 20. Oktoberexklusiv auf Amazon Prime Video zu sehen sein wird.

Die sechsteilige Serie skizziert den Weg zum ersten Triple der Vereinsgeschichte 2013 und beginnt bereits in den Jahren zuvor, als sich das Team und der ganze Club über Höhen und Tiefen hinweg stetig weiterentwickelt haben.

In der Dokumentation erzählen Spieler, Trainer und Entscheidungsträger von damals, wie sie alles erlebt haben, was sie bewegt hat und was es ihnen auch mit dem Abstand einer ganzen Dekade bedeutet, Teil dieser Geschichte sowie des FC Bayern zu sein. Zu Wort kommen dabei Bayern-Legenden wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Franck Ribéry und Arjen Robben bis hin zu Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Louis van Gaal und Jupp Heynckes. Zudem beschreiben Wegbegleiter und Kontrahenten, wie Sir Alex Ferguson, José Mourinho, Hans-Joachim Watzke oder der jetzige Barca-Coach Xavi, ihre Sicht auf den deutschen Rekordmeister. Die Fußballfans können sich auf exklusive Einblicke und emotionale Spielszenen freuen – und auf Anekdoten, über die noch nie gesprochen wurde.

Die Produzenten Dominik Beyer und Bianca Preysing aus dem Club Medien-Team des FC Bayern haben die Bilder mit lebensnaher Detailtreue und viel Leidenschaft so inszeniert, dass die Fußballfans in dieser Dokumentation nicht nur den Triumph selbst, sondern die lange Reise nach Wembley aus einem ganz neuen Blickwinkel durchleben können.

„Mit dieser Dokumentation wollen wir gemeinsam mit den Fans zehn Jahre danach eine besondere Zeitreise zu einzigartigen Momenten in der Geschichte des FC Bayern unternehmen. Dabei kommen alle zentralen Figuren zu Wort, und hochemotionale Bilder lassen die Erinnerungen wieder aufleben“, so Stefan Mennerich, Direktor Medien & Kommunikation des FC Bayern. „Diese Serie ist ein weiterer Schritt für unseren clubeigenen Produktions- und Contentbereich. Wir wollen für unsere Fans in Zukunft noch weitere hochwertige Dokumentationen produzieren und anbieten.“