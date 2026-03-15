Auseinandersetzung auf Augsburger Festplatz: 17-Jähriger leicht verletzt, Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Auseinandersetzung auf Augsburger Festplatz: 17-Jähriger leicht verletzt, Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagabend, den 13. März 2026, ereignete sich auf dem Festplatz in der Pfarrer-Bogner-Straße in Augsburg-Göggingen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einer bislang unbekannten Person.

Streit eskaliert auf dem Festplatz

Gegen 22:00 Uhr kam es zwischen den beiden Beteiligten zu einem Streit, der schließlich in Gewalt mündete. Der 17-Jährige, der sowohl die deutsche als auch die österreichische Staatsangehörigkeit besitzt, erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 0821/323-2710 gegeben werden.

Für weitere Informationen zu lokalen Vorfällen und Polizeimeldungen besuchen Sie bitte Presse Augsburg.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Funkensprühen aus Kamin löst Feuerwehreinsatz in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Ein vermeintlicher Dachstuhlbrand hat am Samstagabend (15....
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

19-Jähriger stirbt bei Frontalcrash gegen Baum in Raisting, vier Schwerverletzte

0
Am Sonntag, den 15. März 2026, ereignete sich in...
Polizei & Co

Achtjährige bei Unfall an Ampelkreuzung in Gersthofen verletzt

0
Gersthofen – Bei einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Gersthofen-Mitte...
Polizei & Co

Augsburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17 – Fahrer in Spezialklinik geflogen 

0
Kurz nach Mitternacht kam es am 12. März 2026...
Polizei & Co

Augsburg | Halid S. nach homophober Attacke zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt

0
Das Landgericht Augsburg hat im Prozess um einen brutalen...