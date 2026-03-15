Auseinandersetzung auf Augsburger Festplatz: 17-Jähriger leicht verletzt, Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend, den 13. März 2026, ereignete sich auf dem Festplatz in der Pfarrer-Bogner-Straße in Augsburg-Göggingen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einer bislang unbekannten Person.

Streit eskaliert auf dem Festplatz

Gegen 22:00 Uhr kam es zwischen den beiden Beteiligten zu einem Streit, der schließlich in Gewalt mündete. Der 17-Jährige, der sowohl die deutsche als auch die österreichische Staatsangehörigkeit besitzt, erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 0821/323-2710 gegeben werden.

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