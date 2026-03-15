Auseinandersetzung vor Augsburger Einkaufscenter: Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Beleidigung gegen zwei Männer
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Auseinandersetzung vor Augsburger Einkaufscenter: Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Beleidigung gegen zwei Männer

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Samstagabend, den 14. März 2026, kam es vor einem Einkaufscenter in der Viktoriastraße zu einem Zwischenfall, bei dem zwei Männer in einen verbalen Konflikt mit Security-Mitarbeitern verwickelt waren. Die beteiligten Personen, ein 32-jähriger Deutscher und ein 57-jähriger Mann mit togoischer Staatsangehörigkeit, fielen gegen 19.30 Uhr durch ihr Verhalten negativ auf.

Aggressives Verhalten führt zu Polizeieinsatz

Als die Situation eskalierte, wurden die Polizei hinzugezogen. Trotz der Anwesenheit der Beamten verhielten sich die beiden Männer weiterhin aggressiv und uneinsichtig. Sie beleidigten und bedrohten die Security-Mitarbeiter, was schließlich zu einem Platzverweis durch die Polizei führte.

Ermittlungen der Polizei eingeleitet

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Bedrohung mit Verbrechenstatbestand und verhetzender Beleidigung gegen die beiden Männer eingeleitet. Ob weitere Maßnahmen gegen die beiden Herren ergriffen werden, bleibt abzuwarten.

Weitere Informationen finden Sie auf Presse Augsburg.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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