Bahnverkehr in Augsburg und Bayerisch-Schwaben kommt nach Wintereinbruch nach und nach wieder in Fahrt

Go-Ahead konnte jetzt den Zugverkehr von Lindau über Memmingen bis Buchloe endlich wieder aufnehmen. Heute (Mittwoch) Abend und Morgen (Donnerstag) ist geplant, die Züge der Linien RE72 und RB92 zu fahren. Damit besteht alle zwei Stunden eine Verbindung zwischen Lindau und Buchloe mit Anschluss in Memmingen.



Nach Aussagen der DB könnte für Go-Ahead der Zugverkehr von und nach München im Laufe des Freitags wieder möglich werden. Falls dem wirklich so wäre und nachdem Go-Ahead dies sicherheitshalber überprüft hat, wird Go-Ahead auch wieder die Züge der Linie RE96 fahren.

Möglicherweise wird es in den nächsten Tagen trotzdem noch zu Einschränkungen kommen, da die Fahrzeuge in der unverständlich langen Zeit, in der sie aufgrund der heruntergefallenen Oberleitungen nicht zugänglich waren, erhebliche Witterungsschäden davongetragen haben könnten.

Der Verkehr im Augsburger Netz (Linien RE9, RE80, RE89, RB86, RB87, RB89) läuft, zum Teil mit witterungsbedingten Verspätungen.

Go-Ahead bittet die Fahrgäste, sich über die elektronischen Fahrplanmedien zu informieren.