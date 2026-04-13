Bernd Hackl nach 41 Jahren bei der Polizei Rosenheim in den Ruhestand verabschiedet – Markus Deindl übernimmt Leitung der Kriminalitätsbekämpfung

Die 41-jährige Dienstzeit von Bernd Hackl, dem Leiter des Sachgebiets E3 – Kriminalitätsbekämpfung – beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd, nähert sich ihrem Ende. Bei einer kleinen Feier im Polizeipräsidium verabschiedete Polizeipräsident Frank Hellwig den anerkannten Pragmatiker und Teamplayer. Gleichzeitig wurde Markus Deindl als Nachfolger vorgestellt.

Karriere eines erfahrenen Kriminalers

Bernd Hackl startete seine Polizeikarriere 1985 im gehobenen Dienst und sammelte seine ersten Erfahrungen bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei. 1997 wechselte er nach Oberbayern und arbeitete bei der Polizeidirektion Rosenheim sowie beim Landeskriminalamt. Seine Tätigkeiten umfassen 6 Jahre bei der Rauschgiftkommissariat, 4 Jahre beim Fortbildungsinstitut in Ainring und 2 Jahre bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim. Mit einem erfolgreichen Studienabschluss 2002 stieg er in den höheren Dienst auf. Von 2008 bis 2021 leitete er die Kriminalpolizeiinspektion in Rosenheim, bevor er als Leiter für Kriminalitätsbekämpfung im Polizeipräsidium tätig wurde, wo er die strategische Auswertung der Kriminalitätslage verantwortete.

Würdigung und Zukunft

Polizeipräsident Frank Hellwig lobte Hackls analytische Fähigkeiten und bedankte sich: „Dank der ausgezeichneten Arbeit von Bernd Hackl haben wir seit Jahren eine sehr niedrige Kriminalitätsbelastung im südlichen Oberbayern.“ Ab dem 1. Mai 2026 wird Kriminaldirektor Markus Deindl die Nachfolge übernehmen. Er leitete seit 2010 die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim. Hellwig äußerte sich erfreut über den Wechsel: „Mit Markus Deindl gewinnen wir für die verantwortungsvolle Tätigkeit einen höchst kompetenten Nachfolger.“