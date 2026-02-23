Brand auf Pferdehof in Hirschaid: Sachschaden von 10.000 Euro, Ermittlungen laufen

Am Montagmorgen ist auf einem Pferdehof im Landkreis Bamberg ein Feuer ausgebrochen. Glücklicherweise wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar und wird von der Kriminalpolizei Bamberg untersucht.

Überwachungskamera entdeckt Flammen

Eine Zeugin bemerkte kurz nach 6 Uhr über eine Überwachungskamera, dass der Lagerplatz ihres Pferdehofs in Brand stand. Der betroffene Bereich war ein überdachter Unterstand, in dem Stroh, Heu und verschiedene Gartengeräte gelagert wurden.

Feuerwehrgefahreneinsatz verhindert größere Schäden

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschte die Flammen. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Polizei sucht nach Hinweisen

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die am Montagmorgen im Bereich Röbersdorf verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.