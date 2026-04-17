Torhüter bleibt, Spieler gehen | ESV Kaufbeuren stellt weitere Weichen für die neue Saison

Beim ESV Kaufbeuren laufen die Kaderplanungen für die Spielzeit 2026/2027 auf Hochtouren. Während mit Torhüter Rihards Babulis eine wichtige Personalie gehalten werden kann, stehen gleichzeitig mehrere Abgänge fest.

Mit der Vertragsverlängerung von Rihards Babulis setzt der ESV Kaufbeuren ein erstes Ausrufezeichen für die kommende Saison. Der junge Torhüter gehört bereits seit drei Jahren zum Kader der Joker und hat in dieser Zeit eine kontinuierliche Entwicklung gezeigt.

In der vergangenen Spielzeit sammelte der Linksfänger wertvolle Spielpraxis: 19 Einsätze in der DEL2 für Kaufbeuren sowie sechs weitere Partien für den EV Füssen in der Oberliga Süd unterstreichen seine wachsende Rolle im Team.

Vier Abgänge auf eigenen Wunsch

Parallel zur Verlängerung gibt es auch personelle Veränderungen im Kader. Gleich vier Spieler verlassen den ESV Kaufbeuren aus eigenen Stücken:

Mit Fabian Koziol verabschiedet sich ein echtes Eigengewächs. Seit 2014 trug er das Trikot der Joker und kam auf beeindruckende 343 Pflichtspiele. Zusätzlich sammelte er per Förderlizenz Erfahrung bei den Memminger Indians. Zur neuen Saison zieht es den gebürtigen Füssener zu einem anderen Club.

Auch Jakob Peukert schlägt einen neuen Weg ein. Der Kaufbeurer durchlief die komplette Nachwuchsabteilung des Vereins und absolvierte in den vergangenen drei Jahren 53 DEL2-Spiele. Hinzu kommen 58 Einsätze für den EV Füssen. Nun verlässt auch er die Joker in Richtung eines neuen Vereins.

Mit Paul Mayer geht ein weiteres Talent. Der 20-jährige Verteidiger war erst zur vergangenen Saison nach Kaufbeuren zurückgekehrt und hatte ursprünglich langfristig verlängert. Nach dem Abstieg entscheidet er sich jedoch, weiterhin höherklassig spielen zu wollen und sucht eine neue Herausforderung.

Zudem verlässt auch Daniel Fießinger den ESVK. Der Torhüter stand vier Jahre im Kader und wurde in der Saison 2022/2023 als DEL2-Torhüter des Jahres ausgezeichnet. Insgesamt absolvierte er 179 Pflichtspiele für Kaufbeuren. Durch den Abstieg verliert sein ursprünglich laufender Vertrag seine Gültigkeit, sodass einem Wechsel nichts im Wege steht.

Umbruch nach dem Abstieg

Die aktuellen Personalentscheidungen zeigen deutlich: Nach dem sportlichen Abstieg steht beim ESV Kaufbeuren ein Umbruch an. Während mit Babulis ein Perspektivspieler gehalten wird, verlassen mehrere langjährige Akteure und Eigengewächse den Club.