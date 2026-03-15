Brand in Bayreuther Mehrfamilienhaus: 50.000 Euro Sachschaden, Kripo ermittelt

Am Samstagvormittag kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bayreuth. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, dennoch entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Brandursache weiterhin unklar

Gegen 10.15 Uhr erhielt die Polizei eine Mitteilung über einen Brand im Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren schnell vor Ort. Die Feuerwehr konnte den Brand im Abstellraum auf dem Dachboden löschen, noch bevor sich das Feuer ausbreiten konnte.

Sachschaden in erheblicher Höhe

Obwohl keine der 14 Personen, die in dem Gebäude wohnen, verletzt wurde, beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Die Polizei in Bayreuth versucht derweil, die unbekannte Ursache des Brandes zu klären.

Wenn Sie mehr über ähnliche Vorfälle erfahren möchten, besuchen Sie bitte Presse Augsburg.