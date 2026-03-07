Brandstiftung in leerstehendem Bauernhof in Stephanskirchen: Zeugen gesucht
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am späten Freitagabend, dem 6. März 2026, entfesselte sich ein Feuer in einem leerstehenden Bauernhofgebäude im Gemeindebereich von Stephanskirchen. Das Feuer, das erheblichen Sachschaden verursachte, führte glücklicherweise zu keinen Personenschäden. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und untersucht den Vorfall in alle Richtungen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu melden.

Feuerwehren im Einsatz

Ein aufmerksamer Passant meldete um kurz vor 22.30 Uhr einen Feuerschein in einem leerstehenden Bauernhof in der Reikeringer Straße. Die sofort alarmierten Feuerwehren von Stephanskirchen und Schloßberg rückten mit 50 Einsatzkräften an und löschten die Flammen schnell. Das Feuer brach in einem Raum im ersten Obergeschoss des verlassenen Gebäudes aus.

Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Die Polizeiinspektion Rosenheim führte die ersten Maßnahmen am Brandort durch, während die Kriminalpolizei die weiteren Untersuchungen fortführt. Erste Ermittlungsergebnisse deuten auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Daher bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Zeugenhinweise.

Wer hat am Freitagabend, dem 6. März 2026, in der Reikeringer Straße 10 in Stephanskirchen verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08031) 2000 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

