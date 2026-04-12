Brantner wirft Merz und Klingbeil mangelnde Führungsbereitschaft vor
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brantner wirft Merz und Klingbeil mangelnde Führungsbereitschaft vor

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Angesichts des Koalitionsstreits zwischen Bundeswirtschaftsministerin Reiche (CDU) und Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD) wirft die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner der Regierung „Verantwortungslosigkeit“ vor.

Franziska Brantner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Sie sieht Bundeskanzler Merz (CDU) und Vizekanzler Klingbeil in der Pflicht. Beide seien „nicht bereit zu führen“, sagte Brantner am Sonntag dem „Bericht aus Berlin“ der ARD. Das sei „katastrophal“ für das Land. „Am Ende hängt es immer von der Führung ab. Und die liegt beim Kanzler und beim Vizekanzler.“ In dieser herausfordernden Zeit brauche man jetzt Entlastungen für die Bürger und notwendige Reformen, forderte die Grünen-Vorsitzende.

Dass sich die Bundesregierung noch nicht einmal auf Entlastungsmaßnahmen gegen die hohen Sprit- und Energiepreise einigen könne, werfe die Frage auf, wie die großen Reformvorhaben gelingen sollen. „Wir warten jetzt seit einem Jahr, nichts passiert außer Streit, das ist verantwortungslos“, sagte sie.

Um Verbraucher zu entlasten, fordert Brantner eine Senkung der Stromsteuer und eine Übergewinnsteuer, „die die Unternehmen in die Pflicht nimmt.“ Ebenfalls denkbar seien direkte Auszahlungsmechanismen an Bürger, die Gelder bräuchten, so Brantner.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Vermisste 64-jährige Frau aus Mering tot aufgefunden

0
Seit Samstagmorgen (11. April 2026) wurde eine 64-jährige Frau...
Lokalnachrichten

Blitzermarathon 2026 in Bayern: Alle Blitzer-Standorte im Überblick und wichtige Infos für Autofahrer

0
Wer am 15. April 2026 in Bayern zu schnell...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tödlicher Frontalzusammenstoß auf Staatsstraße 2020 bei Babenhausen – Zwei Personen verstorben

0
Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend auf der...
Polizei & Co

Blitzermarathon in Augsburg Stadt und Landkreis – Hier müssen Sie besonders aufpassen

0
Neben dem Streik im ÖPNV sorgt der Blitzmarathon in Bayern für gesonderte Aufmerksamkeit am Mittwoch im Straßenverkehr. Wir sagen ihnen, wo sie in Augsburg und Bayerisch-Schwaben besonders aufpassen sollten.
Polizei & Co

Körperverletzungsserie in Augsburger Innenstadt: Unbekannte Täter attackieren Passanten

0
In der Augsburger Innenstadt ereigneten sich kürzlich mehrere gewalttätige...