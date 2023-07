Brasilien und Frankreich | Schülerinnen des Neusäßer Gymnasiums erhalten je eines von 15 Stipendien „Botschafter Bayerns“

15 Schülerinnen und Schüler erhalten als „Botschafter Bayerns“ einjährige Stipendien für verschiedene Gastländer. Für zwei Schülerinnen des Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß geht es nach Brasilien und Frankreich.

Kultusminister Michael Piazolo hat an 15 bayerische Schülerinnen und Schüler Stipendien verliehen. Als „Botschafter Bayerns“ werden die 15- bis 18-Jährigen das nächste Schuljahr 2023/24 in Frankreich, Ungarn, Südafrika, Indien, Brasilien oder Bulgarien verbringen. Während ihres Auslandsaufenthalts leben sie kostenfrei bei einer Gastfamilie und besuchen eine Gastschule. Unter den Auserwählten sind Sophia Kragler und Emma Hohmann aus dem Justus-Liebig-Gymnasium in Neusäß. Für Emma Hohmann wird es nach Frankreich, für Sophia Kragler bis nach Brasilien gehen.

„Ihre Entscheidung, ins Ausland zu gehen, erfordert innere Bereitschaft, Neugierde und Mut. Sie werden an Ihrer Gastschule sicher viel lernen – fachlich und sprachlich. Und vor allem werden Sie Gleichaltrige kennenlernen, neue Freunde finden und dabei interessante Unterschiede und viele Gemeinsamkeiten entdecken. Sie erhalten auch tiefere Einblicke in andere Länder, andere Kulturen und dabei auch in unsere Heimat. Bildung ist weit mehr als fachliches Lernen – und gerade deshalb wird Ihr Auslandsschuljahr ein großer Gewinn für Sie sein“, betonte Kultusminister Piazolo.

Feierliche Übergabe der Stipendien-Urkunden

Bei der feierlichen Übergabe der Stipendien-Urkunden im Ministerium in München waren unter anderem die Generalkonsuln und -konsulinnen der jeweiligen Gastländer zugegen. Außerdem berichteten die neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten über ihre Erwartungen. Es waren aber auch ehemalige Stipendiatinnen und Stipendiaten vor Ort, die bereits ein Jahr im Ausland waren und von ihren Erfahrungen berichteten.

„Ich freue mich, dass wir Ihnen mit diesem Stipendium ein einzigartiges Jahr im Ausland ermöglichen können! Die vielen neuen Eindrücke und Erfahrungen prägen Sie und Ihre Persönlichkeit und sind ein großartiger Schatz. Als ‚Botschafter Bayerns‘ leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Verständigung zwischen den Völkern! Sie bauen kulturelle Brücken und fördern das tolerante und friedvolle Miteinander von Menschen aus aller Welt. Dafür danke ich Ihnen schon jetzt von Herzen“, sagte Piazolo abschließend.

Das Stipendien-Programm wurde erstmals im Schuljahr 2004/2005 durchgeführt. Für die Organisation hat das Kultusministerium das Deutsche Youth For Understanding Komitee e.V. (YFU), eine gemeinnützige, international erfahrene Organisation, beauftragt.

„Botschafter Bayerns“ sind im Schuljahr 2023/2024 (Stipendiaten nach Alphabet, Schule, Gastland):