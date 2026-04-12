Bundesliga: Stuttgart feiert Kantersieg gegen Hamburg

Der VfB Stuttgart hat den Hamburger SV am 29. Bundesliga-Spieltag deutlich mit 4:0 besiegt und dabei über die gesamte Partie hinweg klar die Kontrolle behalten.

Chris Führich (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Gastgeber bestimmten von Beginn an das Geschehen und gingen in der 22. Minute in Führung: Angelo Stiller traf nach einer sehenswerten Kombination zum 1:0. In der 32. Minute legte Chris Führich nach und erhöhte mit einem platzierten Abschluss auf 2:0. Stuttgart blieb auch danach spielbestimmend und ließ weitere Möglichkeiten ungenutzt.

Kurz nach der Pause fiel die Vorentscheidung: Maximilian Mittelstädt erzielte in der 56. Minute mit einem abgefälschten Distanzschuss das 3:0. Die Schwaben erspielten sich in der Folge zahlreiche weitere Chancen, scheiterten jedoch mehrfach am starken HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes oder an der eigenen Chancenverwertung. Deniz Undav vergab in der 82. Minute zudem einen Foulelfmeter. Den Schlusspunkt setzte schließlich der eingewechselte Bilal El Khannouss, der in der 86. Minute mit einem abgefälschten Schuss zum 4:0-Endstand traf.