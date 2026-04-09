Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Augsburger Hauptbahnhof: 35-Jähriger wegen nicht gezahlter Geldstrafe verhaftet

Am Augsburger Hauptbahnhof hat eine Streife der Bundespolizei am Mittwochabend (8. April) einen Haftbefehl erfolgreich vollstreckt. Gegen 20 Uhr kontrollierten die Beamten des Bundespolizeireviers Augsburg einen 35-jährigen deutschen Staatsbürger.

Haftbefehl aufgrund nicht bezahlter Geldstrafe

Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Augsburg gesucht wurde. Der Mann war rechtskräftig wegen Körperverletzung verurteilt worden und hatte die auferlegte Geldstrafe nicht beglichen.

Verhaftung und Haftantritt

Die Einsatzkräfte nahmen den 35-Jährigen vor Ort fest und brachten ihn zur Dienststelle, um weitere polizeiliche Maßnahmen durchzuführen. Da er die ausstehende Geldstrafe nicht zahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen antreten. Die Überstellung in die Justizvollzugsanstalt Gablingen erfolgt am Donnerstag (9. April) durch eine Streife der Bundespolizei.