Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Augsburger Hauptbahnhof: 35-Jähriger wegen nicht gezahlter Geldstrafe verhaftet
Bundespolizei München
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Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Augsburger Hauptbahnhof: 35-Jähriger wegen nicht gezahlter Geldstrafe verhaftet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Augsburger Hauptbahnhof hat eine Streife der Bundespolizei am Mittwochabend (8. April) einen Haftbefehl erfolgreich vollstreckt. Gegen 20 Uhr kontrollierten die Beamten des Bundespolizeireviers Augsburg einen 35-jährigen deutschen Staatsbürger.

Haftbefehl aufgrund nicht bezahlter Geldstrafe

Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Augsburg gesucht wurde. Der Mann war rechtskräftig wegen Körperverletzung verurteilt worden und hatte die auferlegte Geldstrafe nicht beglichen.

Verhaftung und Haftantritt

Die Einsatzkräfte nahmen den 35-Jährigen vor Ort fest und brachten ihn zur Dienststelle, um weitere polizeiliche Maßnahmen durchzuführen. Da er die ausstehende Geldstrafe nicht zahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen antreten. Die Überstellung in die Justizvollzugsanstalt Gablingen erfolgt am Donnerstag (9. April) durch eine Streife der Bundespolizei.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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