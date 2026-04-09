Vandalen beschädigen Glasscheiben am Bubenreuther Bahnhof mit Steinen
Bundespolizei München
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Vandalen beschädigen Glasscheiben am Bubenreuther Bahnhof mit Steinen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Haltepunkt Bubenreuth kam es zu einem erheblichen Vandalismusschaden, als unbekannte Täter mit mehreren Steinen insgesamt vier Glasscheiben am Bahnsteig beschädigten. Besonders schwerwiegend: Eine der Scheiben wurde komplett aus ihrem Rahmen gestürzt.

Sicherheitszentrale alarmiert Bundespolizei

Am Mittwochmorgen, den 8. April, um 05:30 Uhr, erhielt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg von der Sicherheitszentrale der Deutschen Bahn die Meldung über den Vandalismusvorfall. Die Täter hatten offenbar gezielt Steine gegen die Verglasung geworfen. Die Ermittler fanden vor Ort mehrere Steine, die vermutlich als Tatwerkzeuge eingesetzt wurden.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Die genaue Schadenshöhe bleibt bislang unbekannt. Die Bundespolizei hat jedoch bereits Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Aktivitäten am Haltepunkt Bubenreuth beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der kostenfreien Rufnummer 0800 6 888 000 bei der Bundespolizei zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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