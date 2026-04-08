Bundespolizeirevier Lindau lädt zum Fußballturnier der Behörden und Betriebe 2026 ein
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundespolizeirevier Lindau lädt zum Fußballturnier der Behörden und Betriebe 2026 ein

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Das Bundespolizeirevier Lindau lädt auch 2026 wieder zum beliebten Fußballturnier für Firmen- und Behördenmannschaften in Lindau ein. Die Veranstaltung, die am Samstag, den 11. Juli 2026, um 9:00 Uhr im Stadion der Spielvereinigung Lindau 1919 e.V. beginnt, bietet den Teams die Chance, den begehrten Wanderpokal zu gewinnen.

Details zum Turnierablauf

Jede der teilnehmenden Mannschaften besteht aus fünf Feldspielern und einem Torwart, wobei beliebig viele Auswechselspieler erlaubt sind. Besonders freut sich die Bundespolizei über die Teilnahme aktiver Spielerfrauen. Für das leibliche Wohl während der Veranstaltung ist gesorgt und die Bundespolizei lädt Kollegen, Freunde und Familien ein, als Fangemeinde die Teams zu unterstützen.

Anmeldung und Gebühren

Interessierte Mannschaften können sich bis zum 31. Mai 2026 anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro pro Team. Weitere Informationen und die erforderlichen Anmeldeunterlagen sind per E-Mail unter bpoli.kempten.presse@polizei.bund.de erhältlich.

Die Bundespolizeiinspektion Kempten ist verantwortlich für die Sicherheit auf 220 Grenzkilometern sowie auf 560 Streckenkilometern und sorgt damit für die öffentliche Sicherheit in der Region. Weitere Informationen zur Arbeit der Bundespolizei sind unter www.bundespolizei.de verfügbar.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Heftiger Verkehrsunfall in Augsburg-Oberhausen

0
Gegen 21:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Donauwörther...
Vermischtes

Schauspieler Mario Adorf ist tot

0
Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende...
Augsburg Stadt

Augsburg | Schwieriger Einsatz an der Wertach: Brand auf 250 Quadratmetern gelöscht

0
Am Dienstagmittag gegen 13:40 Uhr wurde in Augsburg eine...
Polizeipräsidium Niederbayern

Einbruch in Massing: Unbekannte stehlen Bargeld aus aufgeschnittenem Tresor

0
In Massing, Landkreis Rottal-Inn, ereignete sich am Montag, dem...
Lokalpolitik

Augsburg vor dem Neustart: Florian Freund sucht den Dialog

0
Noch vor seinem Amtsantritt sucht Augsburgs neuer Oberbürgermeister Florian...