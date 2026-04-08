Bundespolizeirevier Lindau lädt zum Fußballturnier der Behörden und Betriebe 2026 ein

Das Bundespolizeirevier Lindau lädt auch 2026 wieder zum beliebten Fußballturnier für Firmen- und Behördenmannschaften in Lindau ein. Die Veranstaltung, die am Samstag, den 11. Juli 2026, um 9:00 Uhr im Stadion der Spielvereinigung Lindau 1919 e.V. beginnt, bietet den Teams die Chance, den begehrten Wanderpokal zu gewinnen.

Details zum Turnierablauf

Jede der teilnehmenden Mannschaften besteht aus fünf Feldspielern und einem Torwart, wobei beliebig viele Auswechselspieler erlaubt sind. Besonders freut sich die Bundespolizei über die Teilnahme aktiver Spielerfrauen. Für das leibliche Wohl während der Veranstaltung ist gesorgt und die Bundespolizei lädt Kollegen, Freunde und Familien ein, als Fangemeinde die Teams zu unterstützen.

Anmeldung und Gebühren

Interessierte Mannschaften können sich bis zum 31. Mai 2026 anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro pro Team. Weitere Informationen und die erforderlichen Anmeldeunterlagen sind per E-Mail unter bpoli.kempten.presse@polizei.bund.de erhältlich.

Die Bundespolizeiinspektion Kempten ist verantwortlich für die Sicherheit auf 220 Grenzkilometern sowie auf 560 Streckenkilometern und sorgt damit für die öffentliche Sicherheit in der Region. Weitere Informationen zur Arbeit der Bundespolizei sind unter www.bundespolizei.de verfügbar.