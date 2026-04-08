26-Jähriger in Amberg ausgeraubt: Drei Tatverdächtige festgenommen, Zeugen gesucht

Amberg – In den frühen Morgenstunden des Mittwochs wurde ein 26-jähriger Deutscher im Bereich zwischen dem Vilstor und dem Spielplatz bei der Stadtmauer Opfer eines Überfalls. Drei Männer, die nun als Tatverdächtige gelten, wurden von der Polizei festgenommen.

Überfall am frühen Morgen

Der Vorfall ereignete sich am 8. April gegen 02:10 Uhr, als das Opfer ein Bier trank und der Bitte der Angreifer nach Zigaretten und Bier nachkam. Als er sich schließlich entfernen wollte, zwangen die drei Männer ihn zum Bleiben und griffen ihn an. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug einer der Männer ihm mit einer Bierflasche auf den Kopf, raubte sein Mobiltelefon und flüchtete mit den anderen Tätern.

Festnahme und Ermittlungen

Dank einer schnellen Fahndung gelang es der Polizei, die drei Tatverdächtigen – ein 63-jähriger Algerier, ein 23-jähriger Algerier und ein 29-jähriger Tunesier – am Bahnhof aufzuspüren und festzunehmen. Das gestohlene Mobiltelefon wurde in deren Nähe entdeckt. Der 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen, darunter eine Gehirnerschütterung und einen Knochenbruch, und wird in einer Klinik behandelt. Die Verdächtigen sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet mögliche Zeugen des Überfalls, sich zu melden. Personen, die am 8. April gegen 2 Uhr im Bereich des Vilstors verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.