Bundestag beschließt Reform zur Lebendorganspende
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundestag beschließt Reform zur Lebendorganspende

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Bundestag hat eine Reform der Regelungen zur Lebendorganspende beschlossen. Der Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) wurde am Donnerstag mit den Stimmen der Koalition und der Grünen beschlossen. Die Linke stimmte dagegen und die AfD enthielt sich.

Organspendeausweis (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Künftig sollen dem Gesetz zufolge Lebendnierenspenden auch zwischen zwei oder mehr unterschiedlichen Paaren überkreuz möglich sein. Zudem soll ein nationales Programm für die Überkreuzlebendnierenspende in Deutschland etabliert und die sogenannte nicht gerichtete anonyme Nierenspende ermöglicht werden. Der Schutz der Lebendspender von Organen und Gewebe wurde ebenfalls gestärkt.

Warken sagte, dass es „ein Tag der Hoffnung“ für alle sei, die auf eine lebensnotwendige Spenderniere angewiesen seien. „Fehlende Übereinstimmung von Blutgruppen oder Gewebemerkmalen sollen nicht länger die Spende einer Niere an eine nahestehende Person unmöglich machen.“

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Großeinsatz an Bahnunterführung in Augsburg: Rauchentwicklung an Güterzug vermutet

0
In der Schertlinstraße in Augsburg läuft derzeit ein größerer...
Polizei & Co

Auseinandersetzung am Königsplatz: Jugendliche in Streit und Körperverletzung verwickelt

0
Am Donnerstagabend, 26. März 2026, fand auf dem Augsburger...
Augsburg Stadt

Augsburg: Hybridfahrzeug brennt an Ladesäule – Großeinsatz am Königsplatz

0
Am Mittwochabend ist es im Innenhof der Lechwerke AG...
Augsburg Stadt

Augsburg ebenfalls betroffen: Temporäres Waffenverbot an sechs bayerischen Hauptbahnhöfen

0
Die Bundespolizei hat für das kommende Wochenende erneut ein...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Razzia an Schulen: Polizei durchsucht Jugendliche wegen Gewaltvideos und Waffenverdacht in Mindelheim, Krumbach und Babenhausen

0
Mindelheim/Krumbach/Babenhausen – Am 26. März 2026 führte die Polizeiinspektion...