Cyberangriff auf Online-Shop von ROFU – Kundendaten abhanden gekommen

Rheinland-Pfalz – Der Spielwarenhändler ROFU Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mbH ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Wie das Unternehmen in einer Kundeninformation mitteilt, haben Unbekannte den Online-Shop attackiert und dabei Zugriff auf personenbezogene Daten erlangt.

Nach aktuellem Kenntnisstand sind unter anderem Namen, Adressdaten sowie E-Mail-Adressen von Kundinnen und Kunden betroffen. Zahlungsdaten wie Kreditkarteninformationen oder Bankverbindungen seien nach Angaben des Unternehmens nicht kompromittiert worden.

ROFU Kinderland hat den Vorfall der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, gemeldet. Zudem wurden die Strafverfolgungsbehörden informiert.

Parallel dazu habe das Unternehmen ein spezialisiertes IT-Sicherheitsunternehmen beauftragt, den Angriff zu untersuchen und die IT-Systeme weiter abzusichern, um vergleichbare Vorfälle künftig zu verhindern.

Betroffene Kundinnen und Kunden werden zur Vorsicht aufgerufen. Insbesondere solle man aufmerksam gegenüber verdächtigen E-Mails sein, die nach persönlichen Daten oder Zahlungsinformationen fragen. ROFU Kinderland betont, selbst keine Zahlungsdaten per E-Mail abzufragen.

Für Rückfragen zum Datenschutzvorfall hat das Unternehmen eine eigene Kontaktadresse eingerichtet.