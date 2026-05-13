Dax am Mittag im Plus – Rheinmetall erneut Schlusslicht

Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag im Plus gehalten. Um 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.105 Punkten berechnet, 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Merck, Scout 24 und Infineon. Am Tabellenende fanden sich die Aktien von GEA, Fresenius und Rheinmetall wieder.

“Das Handelsvolumen im Dax bleibt trotz der geopolitischen Ereignisse und der Quartalszahlen in diesen Tagen insgesamt dünn”, kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. “Die Investoren trauen sich nicht aus der Deckung heraus und warten auf eindeutige Signale über Friedensverhandlungen im Nahen Osten.”

Lediglich die Quartalsberichte der Dax-Konzerne sorgten für Kursbewegungen bei Einzeltiteln, erklärte der Analyst. “So führen die Aktien von Merck die Gewinnerliste an und können zeitweise über acht Prozent zulegen. Auch die Zahlen von Eon, Deutsche Telekom und Allianz werden positiv aufgenommen”, so Lipkow.

“Schlusslicht ist abermals Rheinmetall. Die Wachstumsstory des Rüstungskonzerns scheint sich abzuflauen und die Investoren schauen sich nach aussichtsreicheren Branchen und Sektoren um”, erklärte der Analyst. “Weiterhin gefragt bleiben die Halbleiterwerte und so kann sich Infineon auf der Gewinnerliste nach oben vorarbeiten. Die heute vorgelegten Daten zur Industrieproduktion und zum Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone lagen leicht unter den Erwartungen.”

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1706 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8543 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.705 US-Dollar gezahlt (-0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,23 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 107,30 US-Dollar, das waren 48 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.