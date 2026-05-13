Schwesig begrüßt Aus für “Entlastungsprämie”
Politik & Wirtschaft

Schwesig begrüßt Aus für “Entlastungsprämie”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat das endgültige Aus für die Entlastungsprämie begrüßt und zugleich ein umfassendes “Entlastungspaket” von der Bundesregierung gefordert.

Manuela Schwesig (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Es ist gut, dass die Entlastungsprämie vom Tisch ist”, sagte sie der “Rheinischen Post” (Donnerstagausgabe). “Sie war kein taugliches Instrument für Mecklenburg-Vorpommern.” Viele Arbeitgeber hätten sie gar nicht zahlen können – “nicht der Mittelstand, nicht die sozialen Träger, nicht der öffentliche Dienst”.

Nun komme es auf ein “echtes Gesamtpaket” an. Dazu gehörten niedrigere Energiepreise, eine spürbare Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen sowie “eine Einkommensteuerreform, die den Namen verdient”, so Schwesig. Auch anstehende Sozialreformen müssten “verträglich und gerecht” gestaltet werden.

Schwesig begrüßte, dass die Forderung nach einem Gesamtpaket unter Einbindung der Sozialpartner aufgegriffen worden sei. “Auch die Ministerpräsidenten müssen eingebunden werden”, forderte sie. “Wir brauchen eine Sonder-MPK. Die Länder tragen die Konsequenzen mit, sie müssen zentral an den Entscheidungen beteiligt sein. Ich erwarte, dass der Kanzler diesen Schritt jetzt geht”, sagte die Ministerpräsidentin.

- Anzeige -
Städte- und Gemeindebund fordert mehr Pragmatismus von Regierung
Pharmaverband kritisiert Warkens Gesetz zur Kassen-Stabilisierung
Handwerkspräsident fordert Reformen von der Regierung
Normenkontrollrat kritisiert neues Heizungsgesetz
Rehlinger fordert höhere Belastungen für Spitzenverdiener
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Scholz nennt Ruf nach Minderheitsregierung “geschichtsvergessen” Scholz nennt Ruf nach Minderheitsregierung “geschichtsvergessen”
Nächster Artikel Palantir wirbt für ukrainische Rüstungstechnologien Palantir wirbt für ukrainische Rüstungstechnologien

Folgen Sie uns

You Might also Like