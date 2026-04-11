Demo gegen sexualisierte Gewalt in Augsburg

FreizeitAugsburg StadtNewsletterWeniger als 1 Min.LesezeitDemo gegen sexualisierte Gewalt in AugsburgVon Presse Augsburg11. April 2026FacebookXPinterestWhatsApp Etwa 350 Menschen demonstrierten auf dem Augsburger Rathausplatz gegen sexualisierte Gewalt. AnzeigePresse AugsburgNewsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.Meistgelesen Polizei & CoÖffentlichkeitsfahndung nach 64-Jähriger aus Mering 11. April 2026 0 Seit Samstagmorgen (11. April 2026) wird die 64-jährige Christa... NewsletterWellemina Wellensittich sorgt für Aufsehen im Plärrer-Bierzelt 11. April 2026 0 Augsburg – Ein eher ungewöhnlicher „Gast“ hat am Freitagabend... NewsPolizeibericht Augsburg und Region vom 10.04.2026 10. April 2026 0 Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute Polizei & CoSchwerer Verkehrsunfall bei Walkertshofen – Sieben Verletzte, Staatsstraße gesperrt 9. April 2026 0 Walkertshofen (Landkreis Augsburg) – Am heutigen späten Nachmittag gegen... Politik & WirtschaftPipeline-Sabotage bedrohte Kraftstoffversorgung in Süddeutschland 10. April 2026 0 Ein Anschlag auf die Stromversorgung der Transalpine Pipeline (TAL)...