Demo gegen sexualisierte Gewalt in Augsburg
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Demo gegen sexualisierte Gewalt in Augsburg

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Von Presse Augsburg

Etwa 350 Menschen demonstrierten auf dem Augsburger Rathausplatz gegen sexualisierte Gewalt.


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