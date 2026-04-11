mehr EishockeyMemmingen
1 Min.Lesezeit

Wieder Overtime-Drama | ECDC Memmingen kassiert nächsten Rückschlag

Dominik Mesch
Von Dominik Mesch

Der ECDC Memmingen musste sich auch in Spiel 4 der Halbfinalserie erneut den Hannover Scorpions geschlagen geben. Wie schon zuvor fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung – mit dem besseren Ende für die Gäste. Beim 2:3 nach Overtime glichen die Scorpions die Serie auf 2:2 aus.

Vor ausverkauftem Hühnerberg starteten die Indians engagiert und gingen durch Tobi Meier mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Justin Kirsch stellte noch im ersten Drittel auf 1:1.

Schlagabtausch im zweiten Drittel

Auch im Mittelabschnitt blieb das Spiel intensiv. Norman Hauner brachte die Scorpions erstmals in Führung, ehe Tyler Spurgeon für Memmingen zum 2:2 ausglich. Beide Teams begegneten sich weiterhin auf Augenhöhe.

Im Schlussdrittel drückten die Indians auf den Sieg, konnten ihre Möglichkeiten jedoch nicht verwerten. Hannover verteidigte diszipliniert – und so musste erneut die Overtime entscheiden.

Entscheidung erneut in der Verlängerung

Dort nutzten die Gäste einen Fehler in der Memminger Defensive eiskalt aus: Nick Miglio traf zum 3:2-Sieg für die Scorpions und sorgte für den Serienausgleich. Die Best-of-Seven-Serie ist damit wieder völlig offen. Spiel 5 findet am Sonntag in der Wedemark statt, ehe am Dienstag Spiel 6 wieder in Memmingen steigt.

mehr Eishockey:

ESV Kaufbeuren präsentiert neuen Cheftrainer

Anzeige
Dominik Mesch
Dominik Mesch
Dominik Mesch ist freier Redakteur und Mitglied der Presse Augsburg-Redaktion.

Meistgelesen

Polizei & Co

Öffentlichkeitsfahndung nach 64-Jähriger aus Mering

0
Seit Samstagmorgen (11. April 2026) wird die 64-jährige Christa...
Freizeit

Wellemina Wellensittich sorgt für Aufsehen im Plärrer-Bierzelt

0
Augsburg – Ein eher ungewöhnlicher „Gast“ hat am Freitagabend...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Walkertshofen – Sieben Verletzte, Staatsstraße gesperrt

0
Walkertshofen (Landkreis Augsburg) – Am heutigen späten Nachmittag gegen...
Politik & Wirtschaft

Pipeline-Sabotage bedrohte Kraftstoffversorgung in Süddeutschland

0
Ein Anschlag auf die Stromversorgung der Transalpine Pipeline (TAL)...