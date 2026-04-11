Wieder Overtime-Drama | ECDC Memmingen kassiert nächsten Rückschlag

Der ECDC Memmingen musste sich auch in Spiel 4 der Halbfinalserie erneut den Hannover Scorpions geschlagen geben. Wie schon zuvor fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung – mit dem besseren Ende für die Gäste. Beim 2:3 nach Overtime glichen die Scorpions die Serie auf 2:2 aus.

Vor ausverkauftem Hühnerberg starteten die Indians engagiert und gingen durch Tobi Meier mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Justin Kirsch stellte noch im ersten Drittel auf 1:1.

Schlagabtausch im zweiten Drittel

Auch im Mittelabschnitt blieb das Spiel intensiv. Norman Hauner brachte die Scorpions erstmals in Führung, ehe Tyler Spurgeon für Memmingen zum 2:2 ausglich. Beide Teams begegneten sich weiterhin auf Augenhöhe.

Im Schlussdrittel drückten die Indians auf den Sieg, konnten ihre Möglichkeiten jedoch nicht verwerten. Hannover verteidigte diszipliniert – und so musste erneut die Overtime entscheiden.

Entscheidung erneut in der Verlängerung

Dort nutzten die Gäste einen Fehler in der Memminger Defensive eiskalt aus: Nick Miglio traf zum 3:2-Sieg für die Scorpions und sorgte für den Serienausgleich. Die Best-of-Seven-Serie ist damit wieder völlig offen. Spiel 5 findet am Sonntag in der Wedemark statt, ehe am Dienstag Spiel 6 wieder in Memmingen steigt.

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