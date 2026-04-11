Tobias Peukert und Sebastian Buchwieser Foto: Alex Winterholler
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ESV Kaufbeuren präsentiert neuen Cheftrainer

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der ESV Kaufbeuren hat die vakante Trainerposition neu besetzt: Sebastian Buchwieser wird zur Saison 2026/27 neuer Cheftrainer. Der 46-Jährige kommt von den Blue Devils Weiden, wo er in den vergangenen Jahren große Erfolge feierte – darunter die Oberligameisterschaft und den Aufstieg in die DEL2.

Buchwieser zählt zu den profiliertesten Trainern im deutschen Eishockey. Mehrfach wurde er als Trainer des Jahres in der Oberliga Süd sowie in der DEL2 ausgezeichnet. Beim ESVK übernimmt er neben seiner Rolle als Cheftrainer zunächst auch Aufgaben in der sportlichen Leitung gemeinsam mit Geschäftsführer Tobias Peukert.

Wunschlösung für den Neustart

Peukert zeigt sich überzeugt von der Verpflichtung: „Sebastian Buchwieser war unser absoluter Wunschkandidat für die Trainerposition. Wir sind sehr glücklich und auch etwas stolz darauf, dass wir einen Trainer mit einer solchen Reputation für uns gewinnen konnten. Er kennt sowohl die Oberliga wie auch die DEL2 bestens und weiß was es in beiden Ligen braucht, um dementsprechend erfolgreich zu sein.“

Aktuell ist Buchwieser zudem als Co-Trainer im Stab von Bundestrainer Harold Kreis tätig und begleitet die deutsche Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft.

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