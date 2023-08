Die aufregendsten Rennstrecken in der Formel 1 – hier ist der Besuch ein Muss

Vielfalt ist seit jeher eines der Aushängeschilder der Formel 1. Nicht nur die Fahrer und die Teams starten mit komplett unterschiedlichen Grundvoraussetzungen, auch die Rennstrecken könnten unterschiedlicher nicht sein. Auf die Fahrer kommen mit jeder Strecke neue Herausforderungen zu, doch die Fans dürfen sich jedes Rennwochenende auf eine komplett neue Dynamik freuen.



Welche Rennstrecken sind die besten in der Formel 1? Diese Frage ist tatsächlich nur schwer zu beantworten, den ihren Reiz haben sie alle. Dennoch gibt es ein paar Strecken, die so besonders sind, oder eine so lange Geschichte aufweisen, dass sie mittlerweile einen außergewöhnlichen Stellenwert unter den Fans haben.

Klassiker und Legenden vereint

Monaco: Faszination in seiner puren Form

Monaco ist der Inbegriff von Glamour und mittlerweile auch für seinen Sport bekannt. Hier tummeln sich die Millionäre und die Billionäre und frönen einem schönen Leben im Luxus. Für die Fahrer ist die Rennstrecke in Monaco weniger luxuriös. Sie ist eng, führt durch enge Straßen und Tunnel und Fahrer dürfen sich nicht den geringsten Fehler erlauben. Diese Rennstrecke ist nicht die sicherste, aber garantiert eine der spannendsten.

Spielberg: Atmosphäre von einem anderen Stern

Spielberg, die Rennstrecke, auf der Jahr für Jahr der große Preis von Österreich ausgetragen wird, ist für etliche Fans ein Höhepunkt. Wer sich F1 Spielberg Tickets kauft, der weiß, dass es auf dieser Strecke noch wirklich um die Fans geht. Das Lager der Fans ist hier am größten, die Partys sind am wildesten und die Rennen sind auch jedes Jahr spannend. Wem es also nicht nur um das Training, das Qualifying und das Rennen, sondern auch um das Drumherum geht, der ist in Spielberg bestens aufgehoben.

Spa-Francorchamps: Die gefährliche Achterbahn

Spa ist nicht nur eine der traditionsreichsten Rennstrecken weltweit, sondern zugleich auch eine der gefährlichsten. Bekannt ist sie besonders wegen ihrer deutlichen Höhenunterschiede, die Kräfte auftreten lassen, die selbst für erfahrene Rennfahrer ungewöhnlich sind. Die Kurve Eau Rouge, die bedauerlicherweise schon vielen Rennfahrern zum Verhängnis wurde, gilt als die schwerste, aber auch die bekannteste Kurve weltweit.

Interlagos: hier stoßen Fahrer an ihre Grenzen

Interlagos ist die offizielle Rennstrecke des Großen Preises von Brasilien. Sie liegt in der Nähe der Millionenmetropole São Paulo. Gleich mehrere Faktoren tragen dazu bei, dass diese Strecke als eine der größten Herausforderungen für die Fahrer gilt. Traditionell ist der Belag der Strecke alles andere als eben, trotz aller Versuche, diesen Umstand zu beheben. Außerdem werden die Rennen immer in der sommerlichen Mittagshitze Brasiliens ausgetragen und aufgrund der Streckenführung wirken extreme Kräfte auf die Nackenmuskulatur der Fahrer. Wer sich hier durchsetzt, der hat sich seinen Sieg redlich verdient.

Monza: Geschwindigkeit in seiner schönsten Form

Dass die Italiener die Geschwindigkeit lieben, das zeigt sich nicht nur an den berühmten Automarken Ferrari, Lamborghini oder Maserati, sondern auch an der Rennstrecke in Monza. Alles wurde an dieser Strecke, die für ihre langen Geraden und die Parabolica bekannt ist, für die maximale Geschwindigkeit optimiert. Wer sehen möchte, wie die Boliden ihre Höchstgeschwindigkeit erreichen, der sollte sich beim nächsten Rennen auf nach Monza machen.



Wer wirklich am eigenen Leib erfahren möchte, was die Formel 1 ausmacht, der sollte nicht nur eine oder zwei, sondern möglichst viele Rennstrecken besuchen. Erst dann wird klar, welche Herausforderungen diese Rennserie Woche für Woche für Fahrer und Teams bedeuten.