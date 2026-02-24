Drogen und Falschgeld: 39-jähriger in Bayerisch Gmain festgenommen und in Untersuchungshaft

Am Samstagabend, den 21. Februar 2026, kontrollierte die Bundespolizei einen 39-jährigen Mann am Bahnhof in Bayerisch Gmain. Dabei wurden verschiedene Betäubungsmittel entdeckt.

Funde in der Wohnung

Bei der Kontrolle am Bahnhof stellten die Beamten Methamphetamin, Amphetamin, Ecstasy, Marihuana und Haschisch sowie eine Feinwaage und größere Mengen Bargeld sicher. Der Verdacht des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln führte zur vorläufigen Festnahme des Mannes, der anschließend an die Grenzpolizeiinspektion Piding übergeben wurde. Eine freiwillige Wohnungsdurchsuchung brachte zudem über 200 Gramm Amphetamin, über 250 Ecstasy-Tabletten, einen gestohlenen E-Scooter und größere Mengen Falschgeld zutage.

Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen

Die Ermittlungen werden vom Fachkommissariat 4 der Kriminalpolizei Traunstein unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein weitergeführt. Der Tatverdächtige steht im Verdacht, unerlaubt mit Betäubungsmitteln in erheblichem Umfang gehandelt zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 39-Jährige dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rosenheim vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.