Dürr will gegen FDP-Herausforderer Höne antreten
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Dürr will gegen FDP-Herausforderer Höne antreten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Auch nach der Ankündigung einer Kandidatur für den FPD-Parteivorsitz von Parteivizechef Henning Höne hält der amtierende FDP-Vorsitzende Christian Dürr daran fest, sich auf dem Bundesparteitag Ende Mai zur Wiederwahl zu stellen. „Ich liefere hier ein anderes Angebot für eine FDP als optimistische Reformkraft mit klar marktwirtschaftlichem Kurs“, sagte Dürr dem „Spiegel“ mit Blick auf Herausforderer Höne.

Christian Dürr am 23.03.2026, via dts Nachrichtenagentur

„Die FDP war immer dann erfolgreich, wenn sie die relevanten Fragen der Zeit mit klassisch liberalen Antworten ins Zentrum ihrer Arbeit gestellt hat“, so der FDP-Chef. „In den 1970er-Jahren waren das wichtige gesellschaftspolitische Errungenschaften. Jetzt sind es ganz klar die wirtschaftlichen Sorgen von Millionen Menschen.“

Anfang der Woche hatte der FDP-Bundesvorstand mit Dürr an der Spitze beschlossen, zum Parteitag geschlossen zurückzutreten und teilweise auf dem Parteitag wieder zu kandidieren.

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