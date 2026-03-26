Polizeigroßeinsatz in Schwabing: Mann droht mit Säureangriff

Polizeieinsatz in Schwabing: Bedrohung mit säurehaltiger Substanz

Polizeieinsatz in Schwabing löst Großalarm aus

Am Donnerstag, den 26. März 2026, gegen 09:00 Uhr, wurde die Münchner Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Georgenstraße gerufen, nachdem ein Bewohner psychisch auffälliges Verhalten gezeigt hatte. Der 45-jährige Deutsche drohte den Einsatzkräften, sie mit einer säurehaltigen Substanz anzugreifen, sollte es zu weiteren polizeilichen Maßnahmen kommen.

Straßensperrung und Einsatz weiterer Kräfte

Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, wurden weitere Polizeieinheiten, einschließlich Spezialeinheiten, hinzugezogen. Auch die Feuerwehr wurde über die potentielle Gefahr durch die angedrohte Säure informiert und entsandte Einsatzkräfte. Die Georgenstraße musste für den Verkehr gesperrt werden, um Raum für die Einsatzfahrzeuge zu schaffen.

Festnahme und Ermittlungen

Gegen 11:45 Uhr gelang es der Polizei, den 45-jährigen Mann in seiner Wohnung zu überwältigen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden keine gefährlichen Substanzen, sondern lediglich haushaltsübliche Reinigungsmittel gefunden. Der Mann wurde wegen Bedrohung angezeigt und aufgrund seines Verhaltens in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Insgesamt waren über 30 Polizeibeamte im Einsatz. Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Raubüberfall in Kirchheim: Mehrere Täter entwenden Pakete

Maskierte und bewaffnete Täter in Kirchheim unterwegs

In den frühen Morgenstunden des 26. März 2026, gegen 04:05 Uhr, griffen mehrere maskierte und bewaffnete Täter ein Transportunternehmen in Kirchheim bei München an. Zwei Fahrzeuge mit etwa zehn Insassen fuhren auf das Firmengelände. Die Eindringlinge drangen in die Büroräume ein, überwältigten und fesselten einen Mitarbeiter. Einer der Täter bedrohte ihn mit einer Schusswaffe.

Überfall auf Kurierfahrer

Kurze Zeit später traf ein Kurierfahrer ein und geriet ebenfalls in die Gewalt der Täter. Nachdem die Angreifer den Fahrer zu Boden gebracht und gefesselt hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten zahlreiche Pakete aus dem Lager. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt mit den Fahrzeugen vom Tatort. Der entstandene Schaden ist derzeit nicht bekannt.

Fahndung nach den Tätern

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen sind die Täter bislang nicht aufgespürt worden. Der Mitarbeiter des Transportunternehmens konnte die Polizei verständigen; keine der beiden Personen wurde verletzt. Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen wurden am Tatort durchgeführt. Das Kommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder die Fahrzeuge geben können. Bei den Tatfahrzeugen handelt es sich vermutlich um einen blauen Nissan Micra und einen dunklen 1er BMW mit deutschen Zulassungen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, unter der Telefonnummer 089 2910-0 entgegen.