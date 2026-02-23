Einbruch in Auerbacher Supermarkt: Polizei sucht Zeugen für Hinweise

Am 21. Februar kam es in Auerbach, Lkr. Amberg-Sulzbach, zu einem Einbruch in einen Supermarkt. Die Täter flohen ohne Beute, doch die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Einbruch in Supermarkt

Unbekannte Täter drangen am 21. Februar gegen 22:30 Uhr gewaltsam in das Gebäude eines Supermarktes ein und durchsuchten den Innenbereich. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Ohne Beute flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Kripo sucht Zeugen

Aktuell laufen die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter. Die Polizei bittet um Mithilfe: Zeugen, die am Samstag, dem 21. Februar, zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr in der Michelfelderstraße in Auerbach ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben oder verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein!