Einbruch in Bischberg: Täter stehlen Wertgegenstände im niedrigen fünfstelligen Bereich
Polizeipräsidium Oberfranken
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Einbruch in Bischberg: Täter stehlen Wertgegenstände im niedrigen fünfstelligen Bereich

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Bischberg, Landkreis Bamberg, kam es am Samstagabend zu einem Einbruch, bei dem unbekannte Täter Wertgegenstände im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages entwendeten. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt in diesem Fall.

Einbruch in Bischberg: Täter dringen in Einfamilienhaus ein

Laut aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher am Samstag zwischen 16:30 Uhr und Mitternacht Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Weipelsdorfer Straße. Sie hebelten eine Kellertür auf, um in das Gebäude einzudringen.

Wertvolle Beute und Sachschaden

Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten aus einer Schublade Edelmetall im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 200 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise erbeten

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise können telefonisch unter 0951/9129-405 gemeldet werden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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