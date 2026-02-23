Einbruch in Erlanger Wohnhaus: Täter entwenden Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Bereich

ERLANGEN. (165) Einbruch im Stadtteil Büchenbach: Zwischen Samstagabend (21.02.2026) und Sonntagmittag (22.02.2026) sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingedrungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte verschaffen sich Zugang im Demlingweg

In der Zeit zwischen Samstag (18:00 Uhr) und Sonntag (13:15 Uhr) verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen im Demlingweg. Die Täter durchsuchten mehrere Zimmer und stahlen Wertgegenstände im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Betrags.

Kriminalpolizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Die weitere Sachbearbeitung hat das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc