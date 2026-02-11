ESV Kaufbeuren trotzt Ausfällen und schlägt Landshut

Trotz zahlreicher Verletzter und krankheitsbedingter Ausfälle zeigte der ESV Kaufbeuren am 44. Spieltag eine starke Teamleistung. In der energie schwaben arena setzten sich die Joker in einer intensiven Partie mit 6:4 gegen den EV Landshut durch.

Früher Rückschlag – starke Antwort

Die personelle Lage war angespannt: Neben mehreren Langzeitverletzten fehlten kurzfristig weitere Spieler krankheitsbedingt, sodass Cheftrainer Leif Carlsson auf zahlreiche Akteure verzichten musste. Im Tor stand Cody Porter.

Der Start verlief denkbar ungünstig. Mit dem ersten Torschuss brachte Alexander Dersch die Gäste früh in Führung. Kaufbeuren ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken. Im ersten Powerplay glich Brent Radeke zum 1:1 aus. Kurz darauf drehte der ESVK die Partie durch Fabian Koziol, ehe Nikolaus Heigl sogar auf 3:1 erhöhte.

Landshut verkürzte zwar noch im ersten Drittel auf 3:2, doch die Joker verteidigten in der Folge konsequent und nahmen die Führung mit in die Pause.

Effizientes Powerplay bringt klare Führung

Auch im zweiten Abschnitt blieb das Spiel intensiv und von vielen Strafzeiten geprägt. Ein doppeltes Überzahlspiel nutzte Max Oswald zum 4:2. Kurz darauf erhöhte Tyson McLellan auf 5:2.

Landshut kam nochmals auf 5:3 heran, doch Cody Porter hielt mit wichtigen Paraden den Vorsprung fest. Trotz zwischenzeitlicher Umstellungen nach weiteren Blessuren blieb Kaufbeuren stabil.

Clever verwaltet und verdient gewonnen

Im Schlussdrittel agierten die Joker kontrolliert und diszipliniert. Ein sauber ausgespielter Konter führte durch Vadim Schreiner zum 6:3. Zwar verkürzten die Gäste kurz vor Ende noch auf 6:4, doch Kaufbeuren brachte den Sieg souverän über die Zeit.