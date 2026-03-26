Europaparlament stimmt für Abschiebezentren in Drittstaaten
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Europaparlament stimmt für Abschiebezentren in Drittstaaten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das EU-Parlament hat den Weg für die umstrittene Verschärfung der europäischen Einwanderungspolitik freigemacht.

EU-Parlament in Brüssel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

389 Abgeordnete stimmten am Donnerstag in Brüssel für die Aufnahme von Verhandlungen mit dem Rat über den neuen Rechtsrahmen für die Rückführung von Personen ohne Aufenthaltsrecht in der EU. 206 Parlamentarier votierten dagegen, 32 enthielten sich. Eine erste Verhandlungsrunde mit der zyprischen Ratspräsidentschaft soll in Kürze stattfinden.

Das Gesetzesprojekt soll die Abschiebung von Asylsuchenden in sogenannte „Return Hubs“ außerhalb der EU ermöglichen. Zudem sind auch klarere Regeln für die Rückführung und Anreize für die freiwillige Rückkehr von Migranten vorgesehen. Abgelehnte Asylbewerber sollen verpflichtet werden, an ihrer Rückführung mitzuwirken. Bei Verweigerung drohen Kürzungen von Unterhaltsleistungen oder die Beschlagnahme von Reisedokumenten.

Im Vorfeld hatten Absprachen zwischen der EVP und rechten Fraktionen zu dem Gesetzespaket für Aufregung gesorgt. Das Paket wurde letztendlich mit Unterstützung rechter Parteien wie der AfD verabschiedet.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Großeinsatz an Bahnunterführung in Augsburg: Rauchentwicklung an Güterzug vermutet

0
In der Schertlinstraße in Augsburg läuft derzeit ein größerer...
Polizei & Co

Auseinandersetzung am Königsplatz: Jugendliche in Streit und Körperverletzung verwickelt

0
Am Donnerstagabend, 26. März 2026, fand auf dem Augsburger...
Augsburg Stadt

Augsburg: Hybridfahrzeug brennt an Ladesäule – Großeinsatz am Königsplatz

0
Am Mittwochabend ist es im Innenhof der Lechwerke AG...
Augsburg Stadt

Augsburg ebenfalls betroffen: Temporäres Waffenverbot an sechs bayerischen Hauptbahnhöfen

0
Die Bundespolizei hat für das kommende Wochenende erneut ein...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Razzia an Schulen: Polizei durchsucht Jugendliche wegen Gewaltvideos und Waffenverdacht in Mindelheim, Krumbach und Babenhausen

0
Mindelheim/Krumbach/Babenhausen – Am 26. März 2026 führte die Polizeiinspektion...