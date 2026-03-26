16- und 17-Jährige bedrängen Frau in Münchner S-Bahn – Körperverletzung und Beleidigung gegen Bundespolizisten







Polizeivorfall in München

Am frühen Mittwochnachmittag kam es in einer S-Bahn am Hirschgarten in München zu einem Zwischenfall, bei dem eine 64-jährige Frau aus Schrobenhausen von zwei Jugendlichen belästigt wurde. Die beiden Jugendlichen, ein 16-jähriger Deutscher und ein 17-jähriger Pole, sollen in der S-Bahn lautstark Musik gehört haben, als die Frau sie filmte. Daraufhin wurde sie von den Jugendlichen geschubst, beleidigt und bespuckt.

Zwischenfall an der S-Bahn Hirschgarten

Beide junge Männer waren alkoholisiert und schubsten die Frau, sodass sie aus dem Gleichgewicht geriet, aber nicht stürzte. Beim Aussteigen am Hirschgarten spuckte der 17-Jährige der Frau auf den Ärmel. Die alarmierte Bundespolizei traf am S-Bahnhaltepunkt Hirschgarten ein und konnte alle Beteiligten dort antreffen.

Weitere Eskalation und Ermittlungen

Der 17-jährige Pole, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, beleidigte die Beamten und spuckte einem ins Gesicht. Eine Videoauswertung ergab, dass der 16-jährige Deutsche am Bahnsteig den „Hitlergruß“ gezeigt hatte. Aufgrund von Schmerzbeklagen am Daumen stellte sich heraus, dass der 16-Jährige einen alten, unbehandelten Bruch hatte. Die 64-jährige Frau und die Beamten blieben unverletzt. Bei beiden Jugendlichen ordnete die Staatsanwaltschaft Blutentnahmen an. Der 16-Jährige hatte 1,89 Promille im Atem und wurde von seinem Vater abgeholt. Der 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen freigelassen. Die Bundespolizei ermittelt gegen beide wegen Körperverletzung, Beleidigung und der Verwendung von verfassungswidrigen Kennzeichen.