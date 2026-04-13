Fahrlehrerverband für regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen
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Fahrlehrerverband für regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Zum Start des sogenannten Blitzermarathons spricht sich die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände (BVF) für anhaltende Geschwindigkeitskontrollen aus.

Halt-Stopp-Schild der Polizei bei einer Verkehrskontrolle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Kontrolle gehört, wie eine gute Ausbildung, zur Verkehrssicherheit“, sagte Kurt Bartels, stellvertretender Vorsitzender der BVF, der „Rheinischen Post“ (Dienstagsausgabe). Das gelte vor allem für Unfallschwerpunkte und Gefahrensituationen, wie an Schulen. „Gerade an diesen Punkten sollte regelmäßig kontrolliert werden, dann steigt auch die Akzeptanz, dort langsamer zu fahren“, sagte Bartels. „In Gefahrensituationen können 10 km/h mehr oder weniger den entscheidenden Unterschied machen.“

Die europaweite „Speedweek“ ist eine Aktion des Verkehrspolizei-Netzwerks „Roadpol“.

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