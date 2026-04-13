69-Jähriger stirbt bei Waldarbeiten durch Baumunfall in Weil

Am Vormittag des 11. April 2026 ereignete sich ein tragischer Unfall in einem Waldstück bei Weil im Landkreis Landsberg am Lech. Ein 69-jähriger Mann aus Geltendorf verlor dabei sein Leben.

Unfall im Rahmen von Waldarbeiten

Gegen 11 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle, dass ein Mann während der Verladearbeiten von einem gefällten Baum am Kopf getroffen wurde. Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte konnten diese dem Mann nicht mehr helfen. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche.

Ermittlungen durch Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zu dem tragischen Vorfall aufgenommen.