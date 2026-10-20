Falsche Polizisten erbeuten Geld und Goldring in Wenzenbach

In Wenzenbach gaben sich mutmaßliche Betrüger als Polizeibeamte aus und brachten eine über 80-jährige Frau dazu, einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag und einen Goldring zu übergeben.

Die unbekannten Täter kontaktierten die Deutsche am 12. und 13. Oktober 2026 telefonisch. In mehreren Gesprächen über beide Tage hinweg erschlichen sie sich ihr Vertrauen. Der Vorfall wurde erst einige Tage später bei der Polizei bekannt.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen des Verdachts auf Betrug. Gesucht werden insbesondere Zeugen, die am 13. Oktober zwischen 17 und 18 Uhr im Bereich Irlbach in Wenzenbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machen können.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.

Polizei gibt Tipps gegen Callcenter-Betrug

Bei verdächtigen Anrufen sofort auflegen, selbstständig die 110 wählen und bei der Polizei nachfragen.

Die Polizei fordert niemals Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände.

Geld und Wertgegenstände niemals an Fremde übergeben – auch nicht an Personen, die sich als Polizisten ausgeben.

Bankmitarbeiter fragen an der Haustür niemals nach Bankkarten oder PINs. Bankkarte und PIN sollten nicht an unbekannte Personen weitergegeben werden.

Sich nicht unter Druck setzen lassen, auch nicht durch Polizisten oder andere Amtsträger.

Nicht über die im Display angezeigte Telefonnummer zurückrufen. Betrüger können mit sogenanntem Call-ID-Spoofing falsche Nummern anzeigen. Die 110 erscheint bei echten Polizeianrufen niemals im Display.

Mit Angehörigen oder engen Kontaktpersonen ein persönliches Codewort vereinbaren, um echte Notrufe von Betrugsversuchen unterscheiden zu können.

Den Telefonbucheintrag löschen lassen oder zumindest Vorname und Adresse entfernen lassen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.