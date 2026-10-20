Rückruf: Sumach von Ikleel Algabal wegen Farbstoffen

Verbraucher sollten das gemahlene Sumach-Gewürz der Marke Ikleel Algabal nicht verzehren und in der Verkaufsstelle zurückgeben.

Betroffen ist die 200-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 1. September 2027, der Chargennummer ME2552508 und dem Barcode 8682943441717. In dem Produkt wurden die nicht zugelassenen Farbstoffe Sudan I und Sudan IV sowie die Farbstoffe E 122 (Azorubin) und E 124 (Cochenillerot A) nachgewiesen.

Sudan I und Sudan IV sind synthetische Azofarbstoffe. Sie können nach der Aufnahme über den Mund im Körper in krebserregende Abbauprodukte aufgespalten werden.

Rückgabe ohne Kassenbon möglich

Das Produkt war in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Hessen im Handel. Kunden werden dringend gebeten, den Verzehr einzustellen und die betroffene Packung in der jeweiligen Einkaufsstätte oder Verkaufsstelle zurückzugeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstattet.

Verantwortlich ist Alfred-Walter Haag (Badiel), Am Schlag 30, 65549 Limburg an der Lahn. Für Fragen steht das Unternehmen unter info@badiel.eu zur Verfügung.