Hennererhof ruft Dinkel-Spaghetti wegen Salmonellen zurück

Der Hennererhof ruft eine Charge „Dinkel Spaghetti mit Wildkräutern“ zurück. Betroffen ist die 500-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.2028.

In einer Charge der verwendeten Wildkräuter eines externen Zulieferers wurden Salmonellen festgestellt. Das Produkt wurde im Landkreis Miesbach über den Hofladen des Hennererhofs verkauft.

Kunden können die Spaghetti im Hofladen am Hennererhof, Hennererstraße 36, 83727 Schliersee, zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet. Alternativ ist eine Rücksendung auf Kosten des Unternehmens möglich.

Eine Salmonellen-Erkrankung kann sich innerhalb einiger Tage nach der Infektion durch Durchfall, Bauchschmerzen, gelegentliches Erbrechen und leichtes Fieber bemerkbar machen. Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. Wer das Produkt gegessen hat und schwere oder anhaltende Beschwerden bekommt, sollte ärztliche Hilfe suchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen. Ohne Beschwerden ist eine vorbeugende ärztliche Behandlung nicht sinnvoll.

Für Rückfragen ist der Hennererhof unter info@hennerer.de erreichbar.