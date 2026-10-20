Verbraucherwarnungen & Rückrufe

Lidl ruft Nautica-Forellenfilets wegen Listerien zurück

Lidl ruft Nautica-Forellenfilets wegen Listerien zurück
Presse Augsburg
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In zwei Sorten Nautica-Regenbogenforellenfilets wurde Listeria monocytogenes nachgewiesen. Lidl rät vom Verzehr der betroffenen Produkte ab.

Betroffen sind die „Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur“ und die „Nautica Regenbogen Forellenfilets Pfeffer“, jeweils mit 125 Gramm Inhalt. Das Verbrauchsdatum lautet 20.10.2026. Als Unternehmen ist Danforel A/S in Dänemark genannt.

Die Produkte wurden in Lidl-Filialen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland verkauft.

Rückgabe in allen Lidl-Filialen möglich

Kundinnen und Kunden können die betroffenen Forellenfilets in allen Lidl-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet. Für Fragen ist die Lidl-Kundenhotline unter 00800 5435 5435 erreichbar.

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Eine Listerien-Erkrankung äußert sich meist innerhalb von 14 Tagen nach der Infektion durch Durchfall und Fieber. Für Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere sowie ältere und kranke Menschen können schwere Krankheitsverläufe auftreten. Personen mit schweren oder anhaltenden Beschwerden sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf den möglichen Verzehr des Produkts hinweisen. Schwangere sollten sich nach dem Verzehr auch ohne Beschwerden ärztlich beraten lassen.

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