FC Bayern zieht nach Sieg in Leverkusen ins DFB-Pokalfinale ein
Sport
1 Min.Lesezeit

FC Bayern zieht nach Sieg in Leverkusen ins DFB-Pokalfinale ein

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der FC Bayern München hat sich im DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen mit 2:0 durchgesetzt und dank der Treffer von Harry Kane (22.) und Luis Diaz (90.+4) das Endspiel erreicht.

Harry Kane (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Von Beginn an kontrollierten die Münchner die Partie und setzten die Gastgeber mit viel Ballbesitz unter Druck. Leverkusen kam offensiv zunächst kaum zur Geltung, während Bayern sich mehrere Möglichkeiten erspielte. Nach gut zwanzig Minuten fiel dann die verdiente Führung: Harry Kane traf in der 22. Minute aus kurzer Distanz unter die Latte.

Auch nach dem Rückstand fand die Werkself lange kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste. Bayern blieb gefährlich, verpasste es jedoch mehrfach, den Vorsprung auszubauen – unter anderem durch Chancen von Jamal Musiala und Kane, die entweder geblockt oder vom starken Torhüter Mark Flekken pariert wurden.

Nach der Pause präsentierte sich Leverkusen deutlich aktiver und kam zu ersten Gelegenheiten. Nathan Tella scheiterte in der 52. Minute mit einem präzisen Schuss an Manuel Neuer, während Patrik Schick wenig später per Kopf knapp verzog. Dennoch blieben die Bayern insgesamt näher am zweiten Treffer.

In der Schlussphase erhöhte Leverkusen den Druck und setzte alles auf eine Karte. Die Münchner Defensive hielt jedoch stand, während die Gäste bei Kontern zunächst die Entscheidung verpassten.

Kurz vor Schluss fiel dann doch die endgültige Entscheidung: Luis Díaz schob in der 4. Minute der Nachspielzeit aus kurzer Distanz zum 2:0 ein. So blieb es am Ende bei einem verdienten Erfolg für den Rekordpokalsieger, der damit nach mehreren Jahren wieder ins Finale einzieht.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Mering – Vier Verletzte, Straße gesperrt

0
Mering – Am heutigen Nachmittag hat sich gegen 14:30...
Polizei & Co

Jugendliche rauben Senior in Stadtbergen aus – Festnahme und Haftbefehl erlassen

0
Am Montagmorgen, den 20. April 2026, ereignete sich in Stadtbergen ein Raubüberfall auf der Pferseer Straße. Gegen 09:45 Uhr baten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 89-jährigen Mann, sein Geld zu wechseln. Als der Mann seinen Geldbeutel hervorholte, entrissen die Jugendlichen ihm diesen und flohen.
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Brand in Autowerkstatt in Ellgau: Feuerwehr löscht Feuer, Kripo ermittelt Ursache

0
Ellgau - Am Dienstag, den 21. April 2026, brach...