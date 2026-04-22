FC Bayern zieht nach Sieg in Leverkusen ins DFB-Pokalfinale ein

Der FC Bayern München hat sich im DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen mit 2:0 durchgesetzt und dank der Treffer von Harry Kane (22.) und Luis Diaz (90.+4) das Endspiel erreicht.

Harry Kane (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Von Beginn an kontrollierten die Münchner die Partie und setzten die Gastgeber mit viel Ballbesitz unter Druck. Leverkusen kam offensiv zunächst kaum zur Geltung, während Bayern sich mehrere Möglichkeiten erspielte. Nach gut zwanzig Minuten fiel dann die verdiente Führung: Harry Kane traf in der 22. Minute aus kurzer Distanz unter die Latte.

Auch nach dem Rückstand fand die Werkself lange kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste. Bayern blieb gefährlich, verpasste es jedoch mehrfach, den Vorsprung auszubauen – unter anderem durch Chancen von Jamal Musiala und Kane, die entweder geblockt oder vom starken Torhüter Mark Flekken pariert wurden.

Nach der Pause präsentierte sich Leverkusen deutlich aktiver und kam zu ersten Gelegenheiten. Nathan Tella scheiterte in der 52. Minute mit einem präzisen Schuss an Manuel Neuer, während Patrik Schick wenig später per Kopf knapp verzog. Dennoch blieben die Bayern insgesamt näher am zweiten Treffer.

In der Schlussphase erhöhte Leverkusen den Druck und setzte alles auf eine Karte. Die Münchner Defensive hielt jedoch stand, während die Gäste bei Kontern zunächst die Entscheidung verpassten.

Kurz vor Schluss fiel dann doch die endgültige Entscheidung: Luis Díaz schob in der 4. Minute der Nachspielzeit aus kurzer Distanz zum 2:0 ein. So blieb es am Ende bei einem verdienten Erfolg für den Rekordpokalsieger, der damit nach mehreren Jahren wieder ins Finale einzieht.