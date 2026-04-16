Feuer in Rechtmehringer Mehrfamilienhaus: 89-jähriger stirbt, erheblicher Sachschaden

RECHTMEHRING, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Mittwochabend, den 15. April 2026, brach in den Wohnräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in Rechtmehring ein Feuer aus. Während der Löscharbeiten konnte eine leblose Person aufgefunden werden. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen.

Einsatzkräfte entdecken verstorbenen Mann

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Straße Allmannsau in Rechtmehring fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr am Mittwochabend (15. April 2026) im ersten Obergeschoss eine leblose Person auf. Trotz des schnellen und professionellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden. Ein Notarzt konnte nurmehr den Tod des 89-jährigen Mannes feststellen. Das Feuer hatte sich zwischenzeitlich auf das gesamte Gebäude ausgebreitet und konnte schließlich von den eingesetzten Feuerwehren vollständig gelöscht werden. Zuvor wurde der Brand gegen 20.30 Uhr über die Integrierte Leitstelle Traunstein mitgeteilt.

Sachschaden und Ermittlungen

Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich der 89-Jährige alleine in dem Haus. Nach derzeitigen Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden auf einen Betrag im mittleren sechsstelligen Bereich.

Ermittlungen zur Brandursache

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Waldkraiburg. Noch am Abend übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen. Diese werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn fortgeführt.

Die Todesermittlungen sowie die Hintergründe zur Brandursache sind jetzt Gegenstand der andauernden kriminalpolizeilichen Untersuchungen.