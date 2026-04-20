Feuerwehr löscht Garagenbrand in Neuburg – 10.000 Euro Schaden durch Gasbrenner verursacht

Am 20. April 2026, kurz vor 18:00 Uhr, wurde die Polizei über den Notruf auf einen Brand in Neuburg an der Kammel aufmerksam gemacht. Betroffen war ein Holzgebäude im Bereich der Gartenstraße.

Feuerwehr löscht Brand schnell

Bei der Ankunft vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen hölzernen Anbau einer Garage handelte, der in Flammen stand. Die schnell alarmierte Feuerwehr aus Neuburg, bestehend aus 30 Einsatzkräften, brachte den Brand innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle und löschte ihn schließlich vollständig.

Sachschaden und Brandursache

Durch die Hitze wurde ein hölzerner Strommast auf einer angrenzenden Wiese leicht beschädigt und muss ersetzt werden. Glücklicherweise waren zu keiner Zeit Personen in Gefahr, jedoch beläuft sich der geschätzte Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zeigten, dass der Besitzer der Garage mit einem Gasbrenner hantierte und dabei versehentlich das Feuer entfachte.