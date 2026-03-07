Finanzminister: Ressorts erfüllen Ein-Prozent-Sparziel
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Finanzminister: Ressorts erfüllen Ein-Prozent-Sparziel

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sieht einen ersten Erfolg bei der Deckung der Milliardenlöcher im Haushalt.

Lars Klingbeil am 06.03.2026, via dts Nachrichtenagentur

Wie Klingbeil dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ sagte, erfüllen die Ressorts seine Forderung, in ihren Etats ein Prozent der Ausgaben einzusparen. „Wir erreichen das Ziel. Aber die fünf Milliarden Euro, die zusammenkommen, helfen uns natürlich nicht, die riesigen Haushaltslöcher zu schließen“, so Klingbeil. „Das war nur eine Aufwärmübung. Jetzt geht es an die großen Reformen.“

Im Bund klafft in den Jahren 2027 bis 2029 ein Loch von insgesamt rund 130 Milliarden Euro.

