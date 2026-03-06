Frau in Mainaschaff vermisst: Polizei sucht mit Großaufgebot nach Petra Seferovic
Frau in Mainaschaff vermisst: Polizei sucht mit Großaufgebot nach Petra Seferovic

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die 41-jährige Petra Seferovic aus Mainaschaff wird seit Freitagnachmittag vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 14:30 Uhr in ihrem Wohnhaus gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Mögliche psychische Ausnahmesituation

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sich Petra Seferovic in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Daher verstärken Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungshundestaffel die Suchmaßnahmen. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz, um die Vermisste zu finden.

Beschreibung der Vermissten

Petra Seferovic wird wie folgt beschrieben:

  • Circa 160 cm groß
  • Schlanke Figur
  • Dunkelbraune Haare
  • Bekleidet mit einem schwarzen Oberteil mit weißen Streifen und dunkelblauen Jeans

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet um Hinweise unter Tel. 06021/857-2230.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

