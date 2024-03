Wie berichtet, hatten sich Anfang Februar 2024 Anhänger der sogenannten Autoposer-Szene in Freising getroffen. Bei teils waghalsigen Fahrmanövern waren dort zwei junge Frauen verletzt worden.

Am vergangenen Samstag (02.03.) wurde der Polizei bekannt, dass mehrere Hundert Personen erneut ein derartiges Treffen planen würden. In engem Zusammenwirken mit Kräften des Polizeipräsidiums München gelang es, spontane Zusammenkünfte von Anhängern der Szene in Freising, Poing, Eching sowie dem östlichen Stadtgebiet von München zu verhindern.

Bei der Anfahrt zu den geplanten Treffpunkten kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Tuning-Fahrzeugen. Verletzt wurde hierbei niemand. Weiterhin stellte die Polizei bei drei Fahrzeugen fest, dass jeweils technische Manipulationen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt hatten.

Basierend auf den bisherigen Erfahrungen, bei denen eine teils grob fahrlässige und rücksichtslose, gefährliche Fahrweise mit oft hochmotorisierten Fahrzeugen festgestellt wurde, wird die Polizei auch weiterhin konsequent gegen derlei Treffen einschreiten.