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Funkensprühen aus Kamin löst Feuerwehreinsatz in Augsburg-Oberhausen aus

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Augsburg-Oberhausen – Ein vermeintlicher Dachstuhlbrand hat am Samstagabend (15. März 2026) einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften in der Ulmer Straße im Augsburger Stadtteil Oberhausen ausgelöst.

Gegen 22:30 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle über einen möglichen Dachstuhlbrand in einem Mehrparteienwohnhaus mit einer Gaststätte im Erdgeschoss informiert. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen Funkensprühen aus einem Kamin bemerkt.

Daraufhin rückte die Berufsfeuerwehr Augsburg mit sechs Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Zusätzlich wurde die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen alarmiert. Auch der Rettungsdienst, eine Verkehrsmeisterin der Stadtwerke Augsburg sowie mehrere Streifen der Polizei waren vor Ort.

Die Ulmer Straße wurde zunächst zwischen Wertachbrücke und dem Bahnhof Oberhausen vollständig für den Verkehr gesperrt. Zur Erkundung setzte die Feuerwehr eine Drehleiter ein. Diese wurde zunächst von der Ulmer Straße aus in Stellung gebracht und anschließend auch von einer Seitenstraße aus eingesetzt, um den betroffenen Kaminbereich genauer zu überprüfen.

Die Gaststätte im Erdgeschoss des Gebäudes wurde augenscheinlich geräumt. Zum Zeitpunkt des Einsatzes hielten sich dort zahlreiche Gäste auf. Feuerwehr- und Polizeikräfte betraten das Lokal, um die Situation zu kontrollieren.

Nach erster Einschätzung des Polizeieinsatzleiters ging das Funkensprühen vermutlich von einem Holzofen im Lokal aus. Ein tatsächlicher Brand lag jedoch nicht vor. Ein Kaminkehrer wurde hinzugezogen, um den Kamin zu reinigen.

Nach Angaben der Polizei entstand kein Sachschaden, verletzt wurde ebenfalls niemand.

Während der Einsatzmaßnahmen blieb die Ulmer Straße rund eine Stunde lang gesperrt. Gegen 23:30 Uhr konnten die Verkehrssperren wieder aufgehoben werden. Auch die Straßenbahnen konnten nach der rund einstündigen Unterbrechung ihren Betrieb wieder aufnehmen. Der Einsatz dauerte zunächst noch an, bis der Kaminkehrer seine Arbeiten abgeschlossen hatte.

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